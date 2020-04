CFD-Interessenten denken zu Beginn erst an den Handel mit dem Hebel, an eine hohe Flexibilität und natürlich an potentiell hohe Gewinne. Kritiker hingegen warnen vor dem Risiko und der hohen Komplexität der Handelsplattformen und der gehandelten Instrumente. Doch wie könnte eine gute Vorbereitung auf den CFD-Handel genau aussehen?Zuerst einmal Einsteigerseminare - oder Webinare, um generelle Informationen über den CFD-Handel zu erfahren. Zudem besteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...