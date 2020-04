Unterföhring (ots) - Nach all den Verbalattacken startet Woche vier der Promi-"Hölle" unter Palmen zunächst sinnlich: Richter Gnadenlos Schill ("In meiner besten Zeit als Senator hatte ich 50 Premieren pro Jahr, also jede Woche eine neue Frau - das war dann meine Bürgersprechstunde") gibt am Mittwoch, 15. April 2020, ab 20:15 Uhr, in SAT.1 seinen aktuellen Beziehungsstatus auf Nachfrage seiner Promi-Kollegen mit "locker vergeben" an. Tobi Wegener will es genau wissen: "Die schläft auch mit anderen Männern?" Schill: "Nein, sie nicht!" Locker liiert sei Schill seit fünf Jahren: "Aber ich reise in der Welt rum und habe meinen Spaß." Diesen möchte der Richter offensichtlich mit einer Promi-Dame des Hauses genießen. Es beginnt mit einer Fußmassage bei Janine Pink: "Du hast ausgesprochen süße Füße. Eigentlich ist das, was wir hier machen, schon ganz schön intim." Janine Pink kontert: "Du denkst schon wieder ans Knattern..." Doch bei den Füßen verweilt Richter Gnadenlos nicht lang, bis die Leipzigerin den Fuß vom Gas nimmt: "Hey Rolli, geh' mal wieder in Richtung Füße. Die Monika* braucht Ruhe. Guckste mal aufn Tacho. Die hat Sommerpause. So lange der die Finger von meiner Monika* lässt, ist alles gut." (*Monika: Kosename für die Intimzone von Janine Pink)Janines Ex, der sonst so zurückhaltende Tobi Wegener, spricht überraschend offen mit Matthias Mangiapane über seine Vergangenheit: "Manche schämen sich ja dafür - ich war auf einer Sonderschule. Nicht, weil ich irgendwelche Lernschwierigkeiten hatte. Meine Mutter war alleinerziehend und ich habe mich um meine Geschwister gekümmert. Ich bin teilweise nicht zur Schule gegangen, da ich meiner Mutter helfen wollte. Ich habe schon mit 13 bei meiner Tante gearbeitet, damit wir mehr Essen und mehr Geld haben.""Promis unter Palmen": Claudia Obert, Ronald Schill, Bastian Yotta, Janine Pink, Tobias Wegener, Carina Spack und Matthias Mangiapane.Nicht mehr dabei: Ennesto Monté, Eva Benetatou, Désirée NickDie Spiele bei "Promis unter Palmen" in dieser Woche:Kapitänspiel: Duell der Knallköpfe - Quiz im Kaktus-Kostüm.Teamspiel: Schwingerclub - Bälle versenken auf der Schiffschaukel.Erläuterung der Spiele gibt es hier: http://presse.sat1.de/pup/Spielregeln"Promis unter Palmen" 360 Grad: Sowohl auf sat1.de als auch auf den Social-Media-Plattformen des Senders wird die Show umfangreich begleitet. Auf IGTV kommentiert YouTuberin Raffa ("Raffas Plastic Life") in ihrer Show "Raffas Recap" die Geschehnisse aus der Villa Revue spitzzüngig. Den offiziellen Podcast zur SAT.1-Show liefern Dr. Elena Gruschka und Max Richard Leßmann von "Niemand muss ein Promi sein", deutschlands erfolgreichster Promi-Podcast."Promis unter Palmen"-Presseseite: http://presse.sat1.de/pup"Promis unter Palmen", sechs Folgen, produziert von Endemol Shine Germany, am Mittwoch, 15. April 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comPromi-PR "Promis unter Palmen":Burda und Fink GmbHPetra Fink-WuestTel: +49 (89) 890649112pf@burda-fink.deBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 (89) 9507-1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4569939