Das Open Interest für Kupfer Futures stieg am Donnerstag um fast 1,4K Kontrakte. Das geht aus den vorläufigen Daten der CME Group hervor. Das Volumen schrumpfte stattdessen zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um fast 17,6K Kontrakte. Kupfer: Erholung verliert an Schwung Die Erholung der Preise für das Pfund des Basismetalls dürfte nach der negativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...