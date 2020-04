Der Chartverlauf von SAP präsentiert sich in guter Verfassung: Die Bodenbildung schreitet voran und ein wichtiger Widerstand wurde nach oben durchstoßen. Am letzten Handelstag vor Ostern sind die Papiere bereit um 4,8 Prozent nach oben gesprungen - ein Zeichen von Stärke. Was den Reiz der SAP-Aktie ausmacht, wo unser neues Kursziel liegt und wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...