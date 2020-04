Celltrion schließt die Auswahl der für die Neutralisierung des Virus wirksamsten therapeutischen Antikörper ab

Celltrion geht von Beginn der Zelllinien-Entwicklung in dieser Woche aus

Celltrion plant zudem die Entwicklung einer gegen potenzielle Mutationen von SARS-CoV-2 zielgerichteten Therapie mit Super-Antikörpern oder einem Antikörper-Cocktail

Die Celltrion Group hat die wirksamsten Antikörperkandidaten zur Neutralisierung von SARS-CoV-2, dem für COVID-19 verantwortlichen Virus, erfolgreich ausgewählt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200413005200/de/

How a coronavirus neutralization test works (Graphic: Business Wire)

Im Rahmen einer Partnerschaft mit den Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) hat Celltrion zunächst 300 verschiedene Typen von Antikörpern zur Bindung an das SARS-CoV-2-Antigen identifiziert und gewonnen. Diese wurden dann auf ihre Fähigkeit zur Bindung an das Spike-Protein des Virus untersucht. Anschließend gelang Celltrion die Gewinnung von insgesamt 38 potenten neutralisierenden Antikörpern. Unter diesen befinden sich wiederum 14 starke neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2.

Nach der Auswahl von Antikörperkandidaten, die eine hohe Wirksamkeit bei der Neutralisierung von SARS-CoV-2 zeigen, wird Celltrion mit der Entwicklung einer Zelllinie beginnen. Nach Abschluss plant Celltrion den Beginn der Massenproduktion des therapeutischen Antikörpers. Zudem wird Celltrion gemeinsam mit dem KCDC die Wirksamkeit und Toxizität an Mäusen und nichtmenschlichen Primaten testen.

Ki-Sung Kwon, Head of R&D Unit bei Celltrion, sagte: "Wir bringen unsere gesamten Ressourcen und Fachkenntnisse zur Überwindung der weltweiten Gesundheitskrise ein und freuen uns, diese Antikörper früher als ursprünglich erwartet gefunden zu haben. Da diese Antikörper mehrere Epitope erkennen können, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer unspezifischen Antigenbindung. Angesichts der beschleunigten Entwicklung unserer antiviralen Antikörpertherapie können wir voraussichtlich im Juli mit den ersten klinischen Studien am Menschen beginnen. Zudem kommen wir mit der Entwicklung eines ‚Super-Antikörpers' bzw. eines ‚Antikörper-Cocktails' und der Einführung eines Diagnosekits für schnelle Selbsttests im Sommer dieses Jahres gut voran."

Hinweise für Redakteure:

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU konzipiert und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Lösungen über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 110 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

Über COVID-191

Die Familie der Coronaviren (CoV) verursacht verschiedene Erkrankungen von einer üblichen Erkältung bis hin zu schwerwiegenden Krankheiten wie das Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) und das Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 verursacht die Erkrankung COVID-19. Dieser neue, 2019 entdeckte Stamm ist die Ursache für die derzeitige Ausbreitung der Pandemie.

Zu den häufigen Anzeichen von COVID-19 zählen Atemwegsbeschwerden, Fieber, Husten, Atemnot und Atembeschwerden. In schwerwiegenden Fällen kann eine Infektion zu einer Lungenentzündung, einem schweren akuten Atemwegssyndrom, Nierenversagen und letztendlich zum Tod führen.

Aktuelle Informationen der Weltgesundheitsorganisation über den Ausbruch finden Sie unter: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Verschiedene Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über unsere zukünftige Geschäfts- und Finanzlage und zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit Celltrion/Celltrion Healthcare, die nach geltendem Wertpapierrecht zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können.

Diese Aussagen können an Wörtern wie "bereitet vor", "hofft", "kommende", "plant", "strebt an", "wird eingeführt", "wird vorbereitet", "nach Erhalt", "könnte", "mit dem Ziel", "kann", "nach der Identifizierung", "wird", "arbeitet an", "ist fällig", "wird verfügbar" "hat Potenzial zu", deren Verneinungen oder anderen Variationen dieser Wörter bzw. vergleichbaren Formulierungen zu erkennen sein.

Darüber hinaus können unsere Vertreter mündlich zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und verschiedenen Annahmen des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare, die zu großen Teilen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um potenziellen Investoren die Möglichkeit zu geben, die Annahmen und Meinungen des Managements in Bezug auf die Zukunft zu verstehen, so dass sie diese Annahmen und Meinungen als einen Faktor zur Beurteilung einer Investition heranziehen können. Diese Aussagen sind keine Garantien für künftige Ergebnisse und sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizit enthaltenen Prognosen über die zukünftige Leistung oder das zukünftige Ergebnis abweichen.

Obwohl die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf nach Ansicht des Managements von Celltrion/Celltrion Healthcare begründeten Annahmen beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen vorweggenommenen abweichen können. Celltrion/Celltrion Healthcare übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Quellenangaben

1 Coronavirus. Weltgesundheitsorganisation. Verfügbar unter: https://www.who.int/health-topics/coronavirus Letzter Zugriff: April 2020

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200413005200/de/

Contacts:

Weitere Auskünfte erteilt:

Zuzanna Grzeskiewicz

zgrzeskiewicz@hanovercomms.com

+44 (0) 7506 339043

Sophia Eminson

seminson@hanovercomms.com?

+44 (0) 7751 116252