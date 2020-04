Was lange Zeit als unumstößlich galt, nämlich dass Aktien alternativlos seien, dieser Gedanke bekommt Risse. Hatten Investoren allzu lange auf die fortwährende Hilfe der Zentralbanken gehofft, dann erkennen sie nun, dass diese ihre Grenzen hat. Plötzlich ist Globalisierung out, was sich bald auf die Gewinne der Unternehmen auswirken wird. Ohne Hoffnung auf Profite werden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...