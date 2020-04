=== *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK zum World Economic Outlook (WEO) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 17:05 US/Fed, Rede (online) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der St. Louis Regional Chamber *** 17:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung (virtuell), PK zum Global Financial Stability Report (GFSR) 18:30 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer Veranstaltung der Carnegie Mellon University 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/G7, Treffen (virtuell) der Finanzminister und Notenbankgouverneure *** - CN/Handelsbilanz März ===

