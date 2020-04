Dubai Future Research, der Forschungszweig der Foundation, und deren Spektrum an Berichten bieten maßgebliche Einblicke in die Gestaltung einer besseren Zukunft für die VAE und die ganze Welt nach dem weltweiten Ausbruch

Dubai Future Foundation (DFF) setzt sich verstärkt dafür ein, durch Förderung der Forschung zum Wohl der Gesellschaft auf die globale COVID-19-Krise zu reagieren. Der Forschungszweig der Foundation, Dubai Future Research, hat eine Reihe von Berichten mit dem Titel "Leben nach COVID-19" herausgegeben, die sich auf die wichtigsten Lebensbereiche der Menschen fokussiert und es ihnen ermöglicht, die vor ihnen liegenden Möglichkeiten zu erkennen, während sie gleichzeitig einige der kurz- und langfristigen Auswirkungen darlegt.

In nur etwas über drei Monaten ist die Anzahl der Fälle des neuartigen Coronavirus auf über eine Million weltweit emporgeschnellt, und während sich die Pandemie weiter ausbreitet, hat die Regierung der VAE eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, die sie einschränken und ihre weitere Ausbreitung eindämmen sollen.

Die Foundation hat im Rahmen ihrer Unterstützung der Bemühungen der VAE zur Bekämpfung von COVID-19 den Entschluss gefasst, Berichte und Analysen der durch das Virus verursachten Störung zu erstellen und Einblicke in die Zukunft von Schlüsselsektoren wie Arbeitsplatz, Ausbildung und Handel, zu bieten. Darüber hinaus möchte die Foundation gewährleisten, dass Organisationen, Regierungsvertreter und Mitglieder der Gemeinschaft Zugang zu dieser wichtigen Ressource haben, um die Zukunft besser vorauszusehen, zu steuern und proaktiv darauf zu reagieren.

COVID-19 bietet den Regierungen in der arabischen Welt und rund um den Globus die Gelegenheit, ihre Bestrebungen zu überdenken und zu beschleunigen, angemessene Bestimmungen, Leitlinien und Plattformen für die Anpassung an die zu erwartenden Veränderungen bereitzustellen. Die Berichte unterstützen nicht nur die Regierung der VAE mit Vorschlägen und der Durchsetzung von bestimmten Verordnungen und Richtlinien, sondern bieten sowohl kurz- als auch langfristige Lösungen, die von der Öffentlichkeit und Organisationen des privaten Sektors in Dubai und in aller Welt übernommen werden können.

Die Reihe von Forschungsberichten wird auch weiterhin bis zum Abklingen der COVID-19-Pandemie in regelmäßigen Abständen veröffentlicht. Begleitend zu diesen Einsichten wird die DFF Plattformen schaffen und Online-Diskussionen einrichten, um weitere Einblicke und Gelegenheiten zum Austausch mit Experten zu bieten. Weitere Informationen über Dubai Future Research und Berichte über das Leben nach COVID-19 finden Sie auf der Website der Foundation unter https://www.dubaifuture.gov.ae/publications/.

