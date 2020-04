NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem verlängerten Osterwochenende mit Verlusten in den Handel gestartet. Dominiert wurde die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie und dem Ölpreis, nachdem sich wichtige Förderländer auf eine beispiellose Drosselung der Produktion geeinigt hatten.



Nach seiner starken Vorwoche gab der Dow Jones Industrial nach einer halben Handelsstunde 1,26 Prozent auf 23 421,51 Punkte ab. Der breiter gefasste S&P 500 fiel um 1,16 Prozent auf 2757,47 Zähler, während sich der technologielastige Nasdaq 100 mit einem Abschlag von 0,22 Prozent auf 8220,08 Punkte besser schlug. Zuvor war es in Asien vor allem in Tokio nach unten gegangen, in Europa blieben die wichtigsten Leitbörsen an Ostermontag aber noch geschlossen.



Bei knapp 560 000 nachgewiesenen Infektionen sind in den USA bereits mehr als 22 000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages sank mit 1557 aber auf den niedrigsten Stand seit vergangenem Montag. Am Ölmarkt reagierten die Ölpreise auf die Förderkürzungen mit deutlichen Ausschlägen, denen im frühen Handel auch die US-Ölwerte wie ExxonMobil oder Chevron folgten./tih/he



US1667641005, US30231G1022, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711

