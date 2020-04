SEATTLE (dpa-AFX) - In der Corona-Krise entlassen US-Unternehmen Mitarbeiter im Rekordtempo, doch bei einigen laufen die Geschäfte rund. Um den großen Andrang von Kunden zu bewältigen, will der weltgrößte Online-Händler Amazon laut einem Blogeintrag vom Montag weitere 75 000 Mitarbeiter anheuern. Die Mitteilung kommt knapp einen Monat, nachdem der Konzern von US-Multimilliardär Jeff Bezos bereits die Einstellung von rund 100 000 Beschäftigten angekündigt hatte.



Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach Amazons Lieferdiensten in vielen US-Regionen regelrecht explodieren lassen. Das Unternehmen tut sich mit dem Ansturm schwer, viele Kunden müssen derzeit lange warten oder können wegen Überlastungen gar keine Bestellungen aufgeben. Amazon steht zudem wegen umstrittener Arbeitsbedingungen in der Kritik und hatte in der Corona-Krise schon mit Protesten und Streiks zu kämpfen./hbr/DP/he

