Ende der vergangenen Woche hatte sich die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, mit dem Bundesinnenminister darauf verständigt, dass im April und Mai jeweils 40.000 ausländische Saisonarbeitskräfte nach Deutschland einreisen dürfen. Die ersten Maschinen kamen am Donnerstag an. Auch der Flughafen Frankfurt-Hahn wird in den kommenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...