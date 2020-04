Da die Zitrusindustie nach Ostern ernsthaft beginnt, werden die Lieferketten gestreckt, da die Ernte und Verpackung hochlaufen. Die aktuelle Arbeitsrate von 30% von Transnet verursacht beträchtliche Probleme in den Häfen. Keine Ahnung, ob jeder versteht, was ein notwendiger Dienst bedeutet, sagte Justin Chadwick, Leiter der Zitruserzeugervereinigung (CGA von SA) in seinem Newsletter....

