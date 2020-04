Noch im letzten Jahr war die Bank of Korea gegen die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung. Das hat sich geändert - in der letzten Woche wurde bekannt gegeben, dass die Bank nun ein Pilotprogramm zum Thema CBDC startet.? Vor einem Jahr sah die Bank of Korea viele negative Nebeneffekte bei der Einführung von CBDC ? Das Pilotprogramm soll Ende 2021 ein fertiges Konzept erarbeitet haben? Entwickeltes CBDC wird dann noch nicht gleich eingeführtCBDC könnte finanzielle Stabilität ...

