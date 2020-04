Die USA sind besonders stark von der Corona-Krise betroffen. In der aktuellen Situation ist vor allem der Bedarf an Beatmungsgeräten groß. Diese sind derzeit Mangelware, werden aber dringend für die Behandlung schwer erkrankter Personen benötigt. Der Autohersteller Tesla stellt nun seine Hilfe zur Verfügung.? Elon Musk geriet durch herunterspielen der Corona-Krise in die öffentliche Kritik? Tesla gibt Herstellung von dringend benötigten Beatmungsgeräten bekannt? Das Besondere an den Beatmungsgeräte: ...

