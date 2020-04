BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Geschäfte/Rüstungsindustrie:



"Während große Teile der deutschen Industrie in den Abgrund einer schweren Rezession blicken, können sich die Rüstungshersteller über gut gefüllte Auftragsbücher freuen. Von Januar bis März 2020 hat ihnen die Bundesregierung Exporte im Wert von 1,16 Milliarden Euro genehmigt. Deutschland steht laut dem Stockholmer Sipri-Institut seit Jahren auf Platz vier der weltweit größten Lieferanten von Kriegsgerät. Bester Kunde der hiesigen Waffenschmieden ist Ägypten - ein autokratisch regiertes, die Menschenrechte verletzendes Land, das Teil der unrühmlichen Kriegsallianz im Jemen ist. Unter der Führung Saudi-Arabiens wird ein Land zerbombt, Tausende Kinder sterben an Hunger und Krankheit. Auch wenn ein Rüstungsexportstopp in den Ölstaat gilt. Deutschland macht sich rund im den Globus in Krisenherden schuldig. Der Frieden ist fern."/zz/DP/he