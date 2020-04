FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich zum Start in die Handelswoche trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie weitere Kursgewinne an. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts nach dem langen Osterwochenende auf 10 792 Punkte und damit 2,15 Prozent höher als am Gründonnerstag.



Für Optimismus sorgten unter anderem positive Konjunkturdaten aus China - dort brach der Außenhandel im März nicht so stark ein wie Experten es erwartet hatten. Zudem legten in den Vereinigten Staaten, wo bereits am Montag wieder gehandelt wurde, die Technologietitel zu.



Sollte der Dax zum Wochenauftakt zulegen, würde der deutsche Leitindex seine jüngste Erholung fortsetzen. In den vier Handelstagen vor Ostern baute der Dax seine Kursgewinne seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März um elf Prozentpunkte auf 28 Prozent aus. Dennoch notiert der deutsche Leitindex noch rund 22 Prozent unter dem Stand vom 22. Februar, also bevor die Corona-Pandemie die Finanzmärkte voll erfasste.



Offen und spannend ist die Frage, ob es sich aktuell um eine sogenannte Bärenmarkt-Rally handelt und es nach der kräftigen Erholung schnell wieder nach unten geht. Viele Experten gehen davon aus, dass der Aktienmarkt noch mal die bisherigen Krisentiefs testet. Beim Dax liegt dieses bei 8255 Punkten.



Am US-Aktienmarkt wurde bereits am Montag wieder gehandelt. Dort gab es bei den Standardwerten nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche leichte Verluste. In den Vereinigten Staaten legen am Dienstag die ersten Großkonzerne ihre Zahlen für das vergangene Quartal vor. Zum Auftakt der US-Berichtssaison öffnen unter anderem Johnson & Johnson , JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher.



Anders als bei den Standardwarten war die Stimmung bei den Technologietiteln in den USA zum Wochenauftakt positiv. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 legte gestützt auf Kursgewinne einiger bedeutender Aktien wie Tesla , Netflix oder Amazon um mehr als ein Prozent zu./zb/mis