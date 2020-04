"Wir haben das sehr gute Geschäftsergebnis 2019 genutzt, um entsprechendes Risikokapital zu bilden."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Vogt, der Jurasüdfuss ist kein Immobilienhotspot. Das heisst im Umkehrschluss, dass sie blasenfrei und locker die Zukunft sehen, oder? Thomas Vogt: Wir beobachten den Immobilienmarkt in unserem Marktgebiet sehr genau und schauen keineswegs locker und sorglos in die Zukunft. Aber ich gebe Ihnen Recht, dass die Immobilenpreise in unserem Marktgebiet im...

Den vollständigen Artikel lesen ...