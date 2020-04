Der Immobilienkonzern Ventas Inc. (ISIN: US92276F1003, NYSE: VTR) wird am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,7925 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten (Record date war der 1. April 2020). Ventas operiert unter dem Dach eines Real Estate Investment Trust (REIT) und betreibt insgesamt ein Portfolio von derzeit rund 1.200 Betriebsstätten wie Krankenhäuser oder Gesundheitscenter in 46 amerikanischen Bundesstaaten ...

