FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich zum Start in die Handelswoche trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie weitere Kursgewinne an. Der Broker IG taxierte den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts nach dem langen Osterwochenende auf 10 792 Punkte und damit 2,15 Prozent höher als am Gründonnerstag. Für Optimismus sorgten unter anderem positive Konjunkturdaten aus China - dort brach der Außenhandel im März nicht so stark ein wie Experten es erwartet hatten. Zudem legten in den Vereinigten Staaten, wo bereits am Montag wieder gehandelt wurde, die Technologietitel zu. Sollte der Dax zum Wochenauftakt zulegen, würde der deutsche Leitindex seine jüngste Erholung fortsetzen. Offen und spannend ist die Frage, ob es sich aktuell um eine sogenannte Bärenmarkt-Rally handelt und es nach der kräftigen Erholung schnell wieder nach unten geht. Viele Experten gehen davon aus, dass der Aktienmarkt noch mal die bisherigen Krisentiefs testet.USA: - DURCHWACHSEN - Die US-Aktienmärkte sind am Montag nach dem Osterwochenende mit Verlusten in den Handel zurück gekehrt. Dominiert wurde die Nachrichtenlage weiter von der Corona-Pandemie und dem Ölpreis, nachdem sich wichtige Förderländer auf eine beispiellose Drosselung der Produktion geeinigt hatten. Wegen der Auswirkungen des Coronavirus blickten die Anleger auch bereits sorgenvoll auf die Saison der Unternehmensberichte, die im Wochenverlauf im Bankensektor beginnt. Der Dow Jones Industrial gab am Ende um 1,39 Prozent auf 23 390,77 Punkte nach, konnte sein Minus von zeitweise mehr als 2 Prozent dabei aber reduzieren. Bei Technologiewerten war die Stimmung gestützt auf die Kursgewinne einiger bedeutender Aktien wie Tesla , Netflix oder Amazon besser. Ihr Index Nasdaq 100 legte um 1,14 Prozent auf 8332,74 Punkte zu.ASIEN: - GEWINNE - Überraschend gute chinesische Exportdaten haben zum Wochenstart an den Börsen Asiens für gute Stimmung gesorgt. Die jüngste Erholung setzte sich damit fort. So war der Außenhandel Chinas im März nicht so stark eingebrochen wie Experten es angesichts der Corona-Krise erwartet hatten. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,89 Prozent und der Hang Seng in Hongkong legte um 0,65 Prozent zu. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es zuletzt um 2,8 Prozent nach oben.DAX 10 564,74 2,24% XDAX 10 680,25 2,56% EuroSTOXX 50 2892,79 1,46% Stoxx50 2794,23 0,98% DJIA 23 390,77 -1,39% S&P 500 2761,63 -1,01% NASDAQ 100 8332,74 1,14% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 170,35 -0,17% °DEVISEN:Euro/USD 1,0943 0,27% USD/Yen 107,70 -0,07% Euro/Yen 117,86 0,18%ROHÖL:Brent 32,20 +0,46 USD WTI 22,74 +0,33 USD °/mis