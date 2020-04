Der Lichtkonzerns OSRAM plant die Einführung von Kurzarbeit in 6 von seinen weltweit 26 Werken. Wie der Konzernvorstand Olaf Berlien am Wochenende gegenüber dem Handelsblatt mitteilte, sei die Produktion in diesen Fabriken bereits angehalten worden, um auf die Ausfälle aus der durch die Coronakrise zu reagieren. Die dadurch entstehenden Arbeitszeitausfälle bei den Mitarbeitern konnte man nach Angaben des CEO bislang gut durch aufgelaufene Überstunden abfangen. Das wird aber nicht ewig s..

