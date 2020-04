NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 40 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten der europäischen Halbleiter-Unternehmen für das zweite und dritte Quartal seien wegen der Corona-Krise noch diffus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung dürfte jedoch deutlich schlechter ausfallen, als der Markt derzeit erwarte. Für Dialog schraubte er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) für 2020 und 2021 nach unten./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 23:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:52 / BST



GB0059822006

