FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
G8 EDUCATION LTD 3EAG AU000000GEM7
AB/FROM ONWARDS 14.04.2020
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
G8 EDUCATION LTD 3EAG AU000000GEM7
AB/FROM ONWARDS 14.04.2020
G8 EDUCATION-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de