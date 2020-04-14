Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 14.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J69Z ISIN: AU000000DCN6 Ticker-Symbol: DAG 
Lang & Schwarz
14.04.20
07:00 Uhr
0,835 Euro
-0,835
-100,00 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DACIAN GOLD LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DACIAN GOLD LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,805
0,865
07:00
0,260
0,270
08:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DACIAN GOLD
DACIAN GOLD LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DACIAN GOLD LIMITED0,835-100,00 %