DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat zusätzliche Fördersenkungen bei Erdöl in Aussicht gestellt hat. Per Twitter teilte er mit, dass die Opec und die kooperierenden Ölländer an einer Senkung um 20 Millionen Barrel am Tag arbeiteten. Am Sonntag hatte die Opec über eine Senkung um 9,7 Millionen Barrel am Tag informiert, jedoch bereits eine Ausweitung auf 20 Millionen Barrel in Aussicht gestellt. Allerdings bezifferten einige Experten den Nachfragerückgang aufgrund des Coronavirus auf rund 30 Millionen Barrel am Tag und blieben so skeptisch, ob die Erholung der Preise nachhaltig ist.

TAGESTHEMA II

Chinas Ex- und Importe sind im März zwar weiter zurückgegangen, jedoch in einem geringeren Tempo. Die Wirtschaft des Landes beginnt sich langsam von den Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zu erholen. Die Exporte fielen auf Dollarbasis um 6,6 Prozent im März gegenüber Vorjahr, nachdem sie im Januar und Februar um 17,2 Prozent gefallen waren. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang um 15,9 Prozent gerechnet. Die Importe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent gegenüber 4,0 Prozent in den beiden ersten Monaten des Jahres. Prognostiziert wurde hingegen ein Rückgang im März um 10 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:30 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:00 NL/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2030 im Volumen von 1 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 10.744,00 0,75 S&P-500-Indikation 2.812,75 1,64 Nasdaq-100-Indikation 8.482,00 1,57 Nikkei-225 19.580,67 2,82 Schanghai-Composite 2.807,37 0,87 +/- Ticks Bund -Future 170,34% -30 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 10.332,89 -0,23 (Donnerstag) DAX-Future 10.394,50 2,11 ( " ) XDAX 10.413,23 2,09 ( " ) MDAX 21.704,44 0,77 ( " ) TecDAX 2.746,09 1,78 ( " ) EuroStoxx50 2.851,27 -0,22 ( " ) Stoxx50 2.767,14 -0,29 ( " ) Dow-Jones 23.390,77 -1,39 S&P-500-Index 2.761,63 -1,01 Nasdaq-Comp. 8.192,43 0,48 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 170,22 -53 (Donnerstag)

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen zum nachösterlichen Handelsstart rechnen Händler. Die Coronakrise wird immer stärker als mit überschrittenem Höhepunkt gesehen, die Diskussionen über das Wie und Wann einer Wiedereröffnung des gesellschaftlichen Lebens nehmen zu. Frankreich habe zwar bis auf den 11. Mai verlängert, dies soll aber als Planungsgrundlage für einen Vollstart der Wirtschaft mit gleichzeitiger Öffnung von Schulen und Betrieben dienen. Begleitet wird die globale Zuversicht von einem abnehmenden Momentum bei den Neuinfektionen und der Aussicht auf immer weitere staatliche Rettungspakete. Dazu kommt die Einigung der OPEC+-Gruppe über Förderkürzungen. Auch der zweite "Schwarze Schwan", der neben der Coronakrise für den Kurseinbruch an den Börsen gesorgt hatte, ist damit wieder eingefangen worden. Schwache Handelsdaten aus China belasten nicht, denn sie sind besser als befürchtet ausgefallen.

Rückblick (Donnerstag): Sehr fest - Unterstützung kam am Nachmittag aus den USA. Dort hatte die Fed ein riesiges Notfallkreditprogramm über 2,3 Billionen Dollar aufgelegt. Dass Hilfen nötig sind, zeigten die neuen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. In der Berichtswoche meldeten sich dort 6,6 Millionen Menschen arbeitslos, damit summiert sich die Zahl für die vergangenen drei Wochen auf etwa 17 Millionen Arbeitssuchende. Daneben sorgte die Diskussion um ein Ende des Lockdowns in Deutschland für eine bessere Stimmung. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hielt erste Schritte raus aus dem Corona-Stillstand der Wirtschaft nach den Osterferien für möglich. Auch in Italien und in der Schweiz wurden Forderungen nach einem Kickstart der Wirtschaft angesichts abnehmender Infektionszahlen lauter. Unter den europäischen Indizes stellte der Sektor der Reise- und Luftfahrtunternehmen mit einem Plus von 4,5 Prozent den größten Gewinner. Dort ging es für die Aktie von Sodexo um 12,9 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen im ersten Geschäftshalbjahr Gewinn und Umsatz gesteigert hatte. Positiv beurteilten Marktteilnehmer die Perspektiven von UBS und Credit Suisse. Die beiden Banken splitten zwar die Dividende, von einem Dividendenausfall konnte aber keine Rede sein. Die Kurse von UBS und CS gewannen 4,4 und 5,6 Prozent. Der Index der europäischen Banken legte um 2,2 Prozent zu.

DAX/MDAX/TECDAX (Donnerstag)

Sehr fest - Mit teils zweistelligen Prozentwerten legten die Aktien zu, die von einem Anfahren der Wirtschaft am stärksten profitierten. Dazu gehörten die Automobilwerte und Zulieferer. VW (plus 3,7 Prozent) setzt darauf, dass die Nachfrage in China bereits im Frühsommer wieder so hoch sein wird wie ein Jahr zuvor. Auch Daimler (plus 6,1 Prozent) sprach von einer positiven Entwicklung in China und Südkorea. Wurden die Aktien der Zulieferer für die E-Mobility in der Abwärtsbewegung noch auf den Markt geworfen, wurden Aumann (plus 14 Prozent) und Nabaltec (plus 15 Prozent) nun wieder eingesammelt. SAP hat ihre Prognose für 2020 zwar gesenkt. An den Zielen für 2023 hielt das Unternehmen aber fest. Die Aktie schloss 4,8 Prozent im Plus.

XETRA-NACHBÖRSE (Donnerstag)

Der nachbörsliche Handel war von hohen Umsätzen geprägt, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Tui stiegen ohne nachrichtlichen Hintergrund um 2,6 Prozent. Die Qiagen-Aktie notierte indessen nahezu unverändert zum Xetra-Schlusskurs. Die sehr hohe Nachfrage nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie hatte den Umsatz von Qiagen im ersten Quartal in die Höhe getrieben und die schwächere Kundennachfrage in anderen Produktbereichen ausgeglichen. Er lag ebenso wie das Ergebnis je Aktie über der internen Planung. Secunet verbesserten sich um 1 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Geschäft 4,3 Prozent zugelegt hatte. Das Unternehmen hatte im ersten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten, die Jahresprognose aber bestätigt.

USA / WALL STREET

Schwach - In der Vorwoche hatten die Indizes massiv zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen wenig überraschend, urteilten Händler. Anleger bereiteten sich zudem auf eine schwache Bilanzsaison zum ersten Quartal vor, sagten Marktteilnehmer unter Verweis auf die Corona-Pandemie. Baker Hughes rückten um 3,4 Prozent vor, nachdem der Öldienstleister seinen Restrukturierungsplan vorgestellt hatte. Boeing verloren 2,9 Prozent. Das Unternehmen nimmt in der Region Seattle mit 2.500 Mitarbeitern die Produktion von Tank- und Aufklärungsflugzeugen wieder auf. Zwei der wichtigsten Zulieferer des Konzerns müssen indessen wegen der Krise Produktionskürzungen vornehmen und weiter Stellen abbauen. Ford sackten um 3,9 Prozent ab. Der Automobilhersteller wird sein Umsatzziel im ersten Quartal nicht erreichen. Apple gewannen 2 Prozent. Die Analysten von Raymond James senken das Kursziel. Mit dem neuen Kursziel ist immer noch Luft nach oben. Caterpillar gerieten massiv unter Druck, nachdem sich Bank of America skeptisch geäußert hatte. Die Aktie verbilligte sich um 8,7 Prozent. Amazon rückten dagegen um 6,2 Prozent vor. Der Online-Einzelhändler gilt als Profiteur der Corona-Panndemie. Nun will Amazon weitere 75.000 Mitarbeiter einstellen. Auch Netflix gilt als Begünstigter der Krise. Die Aktien gewannen weitere 7 Prozent.

Anleihen waren nicht gefragt. Die Zehnjahresrendite stieg um 2,4 Basispunkte auf 0,75 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0942 +0,29% 1,0910 1,0931 -2,4% EUR/JPY 117,82 +0,24% 117,53 118,53 -3,4% EUR/CHF 1,0557 +0,02% 1,0555 1,0561 -2,8% EUR/GBP 0,8712 -0,10% 0,8721 0,8776 +2,9% USD/JPY 107,68 -0,05% 107,73 108,43 -1,0% GBP/USD 1,2559 +0,38% 1,2512 1,2455 -5,2% USD/CNH 7,0498 -0,05% 7,0533 7,0523 +1,2% Bitcoin BTC/USD 6.887,26 0,717 6.838,26 7.304,76 -4,5%

Der Dollar zeigte sich weitgehend stabil, nachdem er in der vergangenen Woche fünf Tage in Folge nachgegeben hatte. Der US-Dollarindex (DXY) gab 0,1 Prozent ab. Der Euro notierte etwas leichter bei 1,0915 Dollar.

Am Dienstagmorgen legt der Euro im asiatisch geprägten Handel zum Dollar leicht zu. Kurzfristig macht Goldman Sachs aber Risiken für den Euro aus. Die Fähigkeiten der Regierungen, sich Geld zu leihen, dürfte in der Coronakrise einen Schlüsselfaktor stellen. Die Eurozone sei schwächer aufgestellt als die übrige G10.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 22,64 22,41 +1,0% 0,23 -62,3% Brent/ICE 32,17 31,74 +1,4% 0,43 -49,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)

Die Ölpreise tendierten volatil, nachdem die Opec und andere Ölförderländer vereinbart hatten, die Produktion um die Rekordmenge von täglich 10 Millionen Barrel zu reduzieren. Zunächst bekamen die Preise einen Schub, nachdem US-Präsident Donald Trump eine doppelt so große Senkung um 20 Millionen Barrel in Aussicht gestellt hatte. Ölländer arbeiteten an einer derartigen Lösung. Doch tendierten die Preise uneinheitlich. Analysten kritisierten die Förderkürzung als zu gering und zu spät, um den durch die Corona-Krise bedingten Nachfrageeinbruch kompensieren zu können. WTI verlor 0,5 Prozent auf 22,64 Dollar, Brent legte um 1,9 Prozent zu auf 32,07 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.716,15 1.714,30 +0,1% +1,85 +13,1% Silber (Spot) 15,55 15,50 +0,3% +0,05 -12,9% Platin (Spot) 762,25 752,55 +1,3% +9,70 -21,0% Kupfer-Future 2,33 2,30 +1,1% +0,02 -17,1%

Der Goldpreis rückte massiv vor, überstieg die 1.700er Marke und erklomm den höchsten Stand seit über sieben Jahren. Die Feinunze kletterte um 1,7 Prozent auf 1.717 Dollar. Seit dem Tief Mitte März hat Gold rund 18 Prozent gewonnen. Die Aussichten für das Edelmetall gelten weiter als attraktiv, da die von Notenbanken und Staaten in Gang gesetzte Geldschwemme zu inflationären Tendenzen führen kann. Das sich verschlechternde wirtschaftliche Sentiment weltweit lege nahe, dass sich immer größere Wellen staatlicher Hilfsprogramme aus China, Indien, Europa und den USA hochschaukelten, urteilen die Analysten von Zaner Metals. Zuletzt hatte die US-Notenbank am Donnerstag ein neues Kredithilfsprogramm für Unternehmen im Volumen von 2,3 Billionen Dollar aufgelegt.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

CORONAKRISE

- FED

Die massive Intervention der US-Notenbank in die Finanzmärkte inmitten der Coronavirus-Krise hat die Bedingungen an den Kapitalmärkten verbessert. Allerdings hätten sie nicht die Fähigkeit einer Marktpreisfindung beeinträchtigt, wie einige am Marktteilnehmer befürchteten, sagte Clevelend-Fed-Präsidentin Loretta Mester am Freitag.

Die Fed von New York wird die Versorgung der Finanzmärkte mit kurzfristiger Liquidität demnächst zurückfahren. Die Bank hat einen modifizierten Plan für ihre Repo-Geschäfte vorgelegt.

- AUSTRALIEN

Die Corona-Krise wird die Arbeitslosigkeit in Australien nach Einschätzung der Behörden dramatisch in die Höhe treiben. Das Finanzministerium rechnet mit einer Verdoppelung der derzeitigen Arbeitslosenquote von 5,1 Prozent auf 10 Prozent.

Trotz erster Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus halten Australien und Neuseeland an den verhängten Ausgangs- und Reisebeschränkungen fest.

- EU

Die EU-Finanzminister haben sich auf Hilfen in der Corona-Krise von einer halben Billion Euro geeinigt.

- BUNDESLÄNDER

wollen sich mit bis zu 65 Milliarden Euro neuen Schulden gegen die Coronakrise stemmen, ergab eine Umfrage des Handelsblatts unter den 16 Länderfinanzministerien.

- MASCHINENBAU CHINA

nimmt nach Angaben dort tätiger deutscher Unternehmen allmählich wieder Fahrt auf. Es zeige sich "eine merkliche Verbesserung" der Lage vor Ort, teilte der Branchenverband VDMA nach einer Befragung seiner Büros in China mit.

- TOURISMUS DEUTSCHLAND

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat einen raschen Gesetzentwurf zur Gutschein-Lösung bei Pauschalreisen für den Fall angekündigt, dass die EU-Kommission die deutschen Pläne für den Tourismussektor billige, und diese Pläne zugleich gegen Kritik verteidigt.

- AUTOBRANCHE DEUTSCHLAND

Continental-Chef Elmar Degenhart sieht bei einem länger anhaltenden Stillstand der Wirtschaft gravierende wirtschaftliche Folgen. "Wenn die Autoindustrie nach Ostern nicht bald wieder hochlaufen kann, droht vielen kleineren Zulieferern die Pleite", sagte er dem Magazin Spiegel.

- AUTOABSATZ CHINA

In China haben sich die Autoverkäufe im März von einer beispiellosen Talsohle erholt. Zu verdanken ist dies der Entspannung bei den Coronavirus-Fällen. Der Absatz ging nach Angaben des Branchenverbands im März im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent auf 1,43 Millionen Fahrzeuge zurück. Im Februar war er um 79 Prozent eingebrochen.

- BULGARIEN

Angesichts der Corona-Krise will Bulgarien schneller als bisher vorgesehen in den Euro-Raum, um von den Finanzhilfen in dem Währungsverbund profitieren zu können.

- FRANKREICH

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wird Frankreich die seit vier Wochen geltende Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängern.

- SPANIEN

In Spanien ist die Zahl der Corona-Todesfälle wieder etwas gesunken. Binnen 24 Stunden starben 517 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus, wie Zahlen der Regierung am Montag zeigten. Am Vortag waren 619 Menschen an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

- ITALIN

Italien hat am Sonntag die niedrigste Totenzahl binnen 24 Stunden in der Coronavirus-Pandemie seit mehr als drei Wochen verzeichnet. Wie der Zivilschutz am Abend in Rom mitteilte, starben seit Samstag 431 Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Nach dem 19. März hatte die Zahl stets über 500 gelegen.

- USA

In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie am zweiten Tag in Folge gesunken. Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore verzeichnete am Sonntagabend (Ortszeit) 1.514 Todesfälle innerhalb der vorherigen 24 Stunden. Am Samstag hatte die Universität noch 1.920 Corona-Tote gezählt, am Freitag 2.108.

In den USA sind nach einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Montagabend (Ortszeit) in einem Zeitraum von 24 Stunden erneut mehr als 1.500 Menschen mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in den USA laut der Universität in Baltimore auf mehr als 23.500.

Der Berater von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie, der Virologe Anthony Fauci, hat einen Bericht bestätigt, wonach die USA zu spät auf die Viruskrise reagierten.

- CHINA

China hat am Montag die höchste Zahl an Coronavirus-Neuinfektionen seit über einem Monat gemeldet. Insgesamt seien binnen 24 Stunden 108 Menschen mit Corona-Symptomen registriert worden, teilte die nationale Gesundheitskommission mit.

- GROSSBRITANNIEN

Der an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson ist an Ostersonntag aus dem Krankenhaus entlassen worden, wird aber auf ärztlichen Rat hin die Regierungsgeschäfte nicht sofort wieder aufnehmen.

Die britische Regierung will die wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausgangssperre vorerst nicht.

- TÜRKEI

Die türkische Regierung ist durch ihren Umgang mit der Corona-Krise in schwere Turbulenzen geraten. Innenminister Süleyman Soylu, der wegen einer sehr kurzfristig angekündigten Ausgangssperre zur Zielscheibe heftiger Kritik geworden war, bot am Sonntag seinen Rücktritt an - den Präsident Recep Tayyip Erdogan jedoch ablehnte.

MITTELAMERIKA

Ein Jahr nach der abrupten Einstellung von US-Finanzhilfen für El Salvador, Honduras und Nicaragua hat die Regierung in Washington angekündigt, die drei Staaten wieder finanziell zu unterstützen. Außenminister Mike Pompeo erklärte, die drei Länder hätten sich bemüht, die Zahl an Migranten in Richtung USA zu begrenzen.

IWF

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat angesichts der Corona-Krise sofortige Schuldenerleichterungen für 25 Entwicklungsstaaten verkündet. Wie IWF-Chefin Kristalina Georgieva mitteilte, gewährt der IWF armen Staaten für einen Zeitraum von sechs Monaten Notkredite, um sie im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

US-WAHLKAMPF

Der aus dem Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten ausgestiegene Senator Bernie Sanders hat Ex-Vizepräsident Joe Biden offiziell seine Unterstützung ausgesprochen.

VONOVIA

rechnet im Zuge der Corona-Krise mit vorläufigen Mietausfällen in zweistelliger Millionenhöhe. Er erwarte "maximal 40 Millionen Euro" an gestundeten Mieten, sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns, Rolf Buch, im Gespräch mit der Welt.

CECONOMY

Die Rating-Agentur Moody's hat am Freitag das langfristige Emittentenrating von Ceconomy auf Ba1 von Baa3 herabgestuft.

NEMETSCHEK

Der Chef der Bausoftwarefirma Nemetschek, Axel Kaufmann, hat sich zuversichtlich gezeigt, die Corona-Krise ohne staatliche Hilfen zu überstehen. "Nemetschek zeichnet sich seit Jahren durch hohe Liquidität und eine solide Bilanzstruktur aus", sagte Kaufmann der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

FORD

wird sein Umsatzziel im ersten Quartal wegen der Corona-Pandemie nicht erreichen. Ford rechnet nun mit einem Umsatz von 34 Milliarden Dollar, der von Factset ermittelte Konsens lag bei 37,2 Milliarden Dollar, der Umsatz im ersten Quartal 2019 lag bei 40,3 Milliarden Dollar. Ford rechnet mit einem bereinigten Quartalsverlust von rund 600 Millionen Dollar.

AMAZON

hat inmitten der Coronavirus-Krise 100.000 neue Mitarbeiter in den USA eingestellt - und schreibt 75.000 weitere Stellen aus.

APPLE/GOOGLE

wollen zusammenarbeiten, um im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie den Einsatz von Tracking-Apps zu erleichtern.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.