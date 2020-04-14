FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 14.04.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 14.04.2020.DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDIKATOR WILL BE DISPLAYED TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
VOL4 XFRA US9288541082 VOLVO B (FRIA) UNSP.ADR 0.488 EUR
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