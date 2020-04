FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR

A5F XFRA IL0010943905 AMIAD WATER SYS.LTD.IS-50

1YQA XFRA CH0435377954 SIG COMBIBLOC SERVICES NA

BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD

SQL XFRA CH0042797206 MATADOR PART. GRP SF 1

SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1

