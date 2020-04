Gestern waren die wichtigsten europäischen Börsen auf Grund des Osterwochenendes noch geschlossen, nachdem sie vor dem Osterwochenende dank des Kreditprogrammes der Fed mit schönen Zuwächsen in das lange Wochenende gegangen waren. So konnte der EuroStoxx 50 am Donnerstag um 1,5% anziehen, in Paris legte der Markt 1,4% zu, in Deutschland gab es für den Dax ein Plus von 2,2% und in London schloss der FTSE 100 deutlich verbessert mit einem Zuwachs von 2,9%. Die heimische Börse zeigte sich noch klarer verbessert, der ATX schloss am Donnerstag mit einem Zuwachs von 3,3%. Diese Woche stehen für morgen die Inflationsdaten aus Spanien, Italien und Frankreich auf dem Programm, am Donnerstag dann die Inflation in Deutschland und die Industrieproduktion in der ...

