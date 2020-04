BERLIN (dpa-AFX) - Die Kultusminister der Länder werden sich an diesem Dienstag nicht zu Beratungen zusammenschalten. Ein Sprecher der Kultusministerkonferenz (KMK) sagte am Dienstag, eine Schalte sei erst wieder nach den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant. Merkel und die Länderchefs wollen am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Eine Videokonferenz der Bildungsministerinnen und -minister war zuletzt auf der Tagesvorschau des Bundespresseamtes für Dienstag erschienen./jr/DP/jha