RE5Q, der durch KI gestützte Anbieter von Immobiliendaten, hat bekannt gegeben, dass Duncan Owen dem Unternehmensvorstand als nicht-exekutives Mitglied beigetreten ist. Er wird eng mit der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat von RE5Q zusammenarbeiten, um das Unternehmenswachstum voranzutreiben, da RE5Q sich als disruptiver Veränderungsfaktor bei Immobiliendaten positionieren möchte.

Duncan Owen verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von Wachstums- und Investitionsansätzen in der gesamten Branche mit. Er ist derzeit als Global Head of Real Estate bei Schroders tätig, wo er für die Bereitstellung von Führungsqualitäten und die Entwicklung der Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie für die Investitionsausrichtung verantwortlich ist. In dieser Funktion ist er Vorsitzender des Schroders Real Estate Investment Committee und des SREIM-Vorstands sowie Mitglied des Real Estate Global Indirect Investment Committee. Außerdem ist er Investment Manager für Schroder UK REIT.

"Wir freuen uns, Duncan Owen im Vorstand von RE5Q willkommen zu heißen", so Christophe Reech, Group Chairman und CEO, Reech Corporations Group. "Da wir unser Wachstum beschleunigen und weiterhin Spitzentechnologie und -daten für den Immobiliensektor liefern, ist für uns das Fachwissen, das ein Veteran wie Duncan Owen einbringt, von unschätzbarem Wert. Wir haben einen starken Vorstand der über eine einmalige und eingehende Erfahrung verfügt, die uns dabei unterstützt, die nächste aufregende Entwicklungsphase für RE5Q voranzutreiben."

Duncan Owen dazu: "RE5Q wird rasch zu einem Vorreiter bei der Anwendung neuer Arten von Daten und Analysen im Immobiliensektor. Es ist ungeheuer spannend, Teil des Unternehmens zu sein, das die Art und Weise, wie Immobilien analysiert und bewertet werden, so stark verändert hat, und auch die weiteren Auswirkungen zu sehen, die dies auf den gesamten Sektor haben wird."

Vor seinem Engagement bei Schroders war Duncan Owen von 2006 bis 2012 als CEO von Invista Plc tätig, wo er die Strategie festlegte und sich auf Wachstum und Entwicklung des Unternehmens konzentrierte. Zuvor war er von 2003 bis 2006 Vorstandsmitglied von Insight Investment und gleichzeitig Leiter des Bereichs Alternative Investments. Er kam 2003 nach der Übernahme von Gatehouse Investment Management, einer Boutique für Immobilien-Investmentmanagement, die er mitbegründet hatte, durch Insight Investment.

Zuvor war er von 1990 bis 2000 Partner bei Jones Lang LaSalle, wo er sich auf das gesamteuropäische Immobilien-Investmentmanagement konzentrierte.

Duncan ist auch Mitglied der Royal Institution of Chartered Surveyors und des Policy Committee der British Property Federation und ist ein nicht-exekutives Mitglied des Church Commissioners Board und Mitglied des Asset Committee.

Duncans Ernennung folgt auf Michael Strong, der im Dezember 2019 als nicht geschäftsführender Vorsitzender eintrat.

Über RE5Q

RE5Q ist ein erstklassiger Aggregator von Immobiliendaten. Als Pionier, der das Neueste in Data Mining, Analyse und Forschung anwendet und dabei Verarbeitungstechnologien wie Blockchain, KI und maschinelles Lernen auf den Immobiliensektor anwendet, führt das Unternehmen bedeutende Veränderungen in der Bewertung und Analyse dieses Sektors herbei.

Die von RE5Q entwickelten technologischen Lösungen sollen sowohl für institutionelle Immobilienanleger als auch für tägliche Nutzer im Einzelhandel Nutzen bringen. Die integrierte Serviceplattform des Unternehmens zielt darauf ab, den globalen Immobilienmarkt durch neue und spannende Technologien aufzumischen und zu verändern.

RE5Q arbeitet in Partnerschaft mit dem Mathematischen Institut von Oxford und dem Department of Land Economy in Cambridge und revolutioniert die Planung, Entwicklung sowie Investitionen und die Regulierung in der gesamten Branche.

https://re5q.com/

Über die Reech Corporations Group

Die Investmentgesellschaft Reech Corporations Group widmet sich der langfristigen Wertsteigerung bei Immobilien, Technologie und Finanzen. Sie baut wegweisende Unternehmen mit radikal neuen Lösungen in diesen Sektoren auf, die disruptive Veränderungen in Märkten und Branchen herbeiführen. Die Portfoliounternehmen setzen den Fokus gänzlich auf die Schnittstelle zwischen Immobilien, Technologie und Finanzen.

Die Reech Corporations Group mit Hauptsitz in London beschäftigt 45 Mitarbeiter. Sie hat die besten Talente rekrutiert, um Branchen bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials zu helfen, damit sie an der Spitze der nächsten Revolution dabei sind.

https://www.reechcorp.com/

