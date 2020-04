NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das am meisten diskutierte Risiko bezüglich der Bilanzen der Autobauer sei nach der Liquidität deren hauseigene Finanzierungsgesellschaften, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Herstellern. Zu Renault schrieb er: Auch wenn dessen Finanzsparte RCI das geringste Risikoprofil aufweise, sei es angesichts der Ertragskraft der Franzosen und seiner Kreditratings fraglich, ob der Autobauer den Bereich unter seiner Kontrolle halten könne./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 15:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906

