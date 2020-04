FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future verteidigt am Dienstag im frühen Verlauf seine Aufschläge. Spannend wird es, ob er nach der sehr guten Vorwoche noch weiter zulegen kann. Viele der guten Nachrichten dürfte in den Kursen bereits eingepreist sein, die Berichtssaison dürfte dagegen für Ernüchterung sorgen. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich der kleine Verfalltermin am Freitag auf die Preisbildung auswirken wird.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.35 Uhr um 73 auf 10.737,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.779 und das -tief bei 10.552,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.815 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2020 02:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.