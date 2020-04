Das Diagnostikunternehmen Qiagen hat dank Tests für den Einsatz in der Corona-Pandemie im ersten Quartal besser abgeschnitten als prognostiziert. So stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um etwa neun Prozent, wie Qiagen Ende vergangener Woche anhand vorläufiger Zahlen in Hilden mitteilte. Anfang Februar hatte das Unternehmen ein Wachstum von zwei bis drei Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsätze spiegelten "die sehr hohe Nachfrage" nach Tests für den Einsatz in der Covid-19-Pandemie wider ebenso ...

