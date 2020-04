Mehrere Storys in Magazinen erwecken diesen Eindruck. Vorsicht: Mehrere Chinesen kontrollieren zusammengenommen inzwischen mehr als 20 % des Daimler-Kapitals. Sie suchen gemeinsame Lösungen mit Daimler unter dem Daimler-Dach, aber eine Kontrollübernahme gilt in Berlin als völlig abwegig. Dennoch: Daimler ist nur noch 30 Mrd. Euro wert. Der tiefste Wert seit Jahr und Tag. Wird das eine Comeback-Story? Die Wette gilt!



