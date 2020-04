Die Verschuldungsquote gemessen am BIP unserer Haupthandelspartner wie den USA, Frankreich, UK, Italien, Belgien, ... überspringt in diesem Jahr wesentliche Schmerzgrenzen. Dieses wirtschaftliche Exportorientierung findet in der globalen Depression einen schweren Schlag und zeigt die Grenzen und Abhängigkeiten der Globalisierung auf. Das trifft gerade Deutschland und damit den DAX sehr schwer, so daß mit einem nochmaligen Abverkauf von über 3.000 Punkte gerechnet werden muß. Ob dieser noch kommt ...

