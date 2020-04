FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach Ostern weitere Kursgewinne verzeichnet. Trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie sorgen positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus. Dort brach der Außenhandel im März nicht so stark ein wie Experten befürchtet hatten.



Der Dax kam mit 10 694,44 Punkten im frühen Handel 1,23 Prozent höher aus den Osterfeiertagen. Der Leitindex knüpfte damit an seine Erholungstendenz in den vergangenen Wochen an: Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich nun schon um fast 30 Prozent nach oben gearbeitet. In der verkürzten Woche vor Ostern hatte er alleine fast 11 Prozent gewonnen.



Der MDax stieg am Dienstag um 1,40 Prozent auf 22 404,77 Punkte und der EuroStoxx 50 um 0,89 Prozent auf 2918,12 Zähler. Die Indizes folgen damit den zuvor schon robusten Börsen in Asien. Über die Vorgaben von der Wall Street, wo der Handel nach Ostern am Vorabend mit Verlusten begann, schauen die Anleger hinweg. Allerdings war die Stimmung in New York bei den Technologiewerten besser, wie gestiegene Nasdaq-Indizes zeigten./tih/jha/



DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145