Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf die OPEC-Entscheidung, Caterpillar und Ford.

> USA | Wall Street: Nach der kurzen Osterpause starteten die US-Indizes mit deutlichen Verlusten in die neue Handelswoche. Die Augen der Anleger richten sich auf die nahende Berichtssaison. Wir hatten bereits mehrfach darauf verwiesen, dass nun die Wochen der Wahrheit bevorstehen. Anhand der Zahlen werden sich Anhaltspunkte und Indikationen dafür zeigen, wie tief die Furchen tatsächlich sind, die Corona in den Bilanzen hinterlassen hat und die Prognosen der Unternehmen werden Aufschluss darüber geben, wie es um die Nachhaltigkeit der Störfaktoren bestellt ist. Mit JP Morgan Chase und Wells Fargo gewähren heute zwei prominente Vertreter aus dem Finanzsektor Einblick in ihre Zahlen.

Der Dow Jones schloss bei 23.390 Punkten und damit 1,4 Prozent schwächer. Der S&P 500 büßte ein Prozent und beendete den Handelstag bei 2.761 Punkten. Gegen den Strom schwamm der Nasdaq100. Starke Zugewinne bei Tesla (+13,6 Prozent), Netflix (+7 Prozent) und auch bei unserer Empfehlung Amazon (+6 Prozent) verhalfen dem Technologie-Index zu einem Plus von 1,1 Prozent.

ISIN: US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US88160R1014, US64110L1061, US3453708600, US1491231015, US1667641005, US0605051046, US0231351067

