BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich gegen voreilige Lockerungen der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Einen Tag vor den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer sagte Altmaier, man müsse jeden Schritt abwägen und eine verantwortliche Lockerung anstreben.

"Wenn der Eindruck entstünde, dass es ein Hüh und Hott gibt, ein Vor und ein Zurück, dann würde das das Vertrauen in die Politik sehr stark beschädigen. Es würde auch die Bereitschaft der Menschen reduzieren, Disziplin und Kooperationsbereitschaft zu zeigen", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. "Wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht alle halbe Woche dann diese Maßnahmen wieder ändern müssen."

Er sei überzeugt, dass die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung jede Möglichkeit zu einer "verantwortlichen" Lockerung nutzen würden. In Frankreich habe man gesehen, dass die Bestimmungen verlängert wurden. Auch seien in Österreich nicht alle Restriktionen aufgehoben worden.

Die nächsten Tage würden in Deutschland schrittweise Klarheit bringen. Entscheidungen müssten wenn möglichst gemeinsam mit den Ministerpräsidenten getroffen werden. "Aber das schließt nicht aus, dass es dann sehr differenzierte Vorschläge geben wird die sich an den Situation ausrichten und die dafür sorgen, dass man schrittweise wieder hochfahren kann ohne die Gesundheit zu gefährden.", so der CDU-Politiker.

Bei den Entscheidungen sei klar, dass die Gesundheit Vorrang habe. Man wolle keine Situation wie in anderen Ländern, wo man älteren Menschen Beatmungsgeräte wegnehmen müsse. "Wir wollen, dass das Gesundheitssystem mit dieser Herausforderung fertig wird", sagte Altmaier.

