Apple wird im September 2020 ein Redesign seiner High-End-iPhones vorstellen und bedient sich dabei an der Optik des iPad Pro. Bis zu vier iPhone-12-Modelle seien dabei mit 5G ausgestattet. Während wir im Laufe der kommenden Tage oder Wochen mit einer Neuauflage des iPhone SE im mittlerweile altbackenen iPhone-8-Design rechnen können, soll es im Herbst bis zu vier neue iPhone-Modelle in neuer Schale geben, die sich an der Optik des eckigen iPad Pro orientieren werden. Das berichtet Mark Gurman von Bloomberg, der als gut vernetzt gilt und in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen ...

