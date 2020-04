Viel besser hätte der Start für die Tesla-Aktie nach dem langen Osterwochenende nicht ausfallen können. Am Ende des gestrigen Handels (13.04.) stand ein sattes Plus von über 13 Prozent. Und so ganz nebenbei wurden wichtige charttechnische Weichenstellungen vollzogen. Der Basis für die aktuelle Erholung wurde durch die erfolgreiche Bestätigung der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 360 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...