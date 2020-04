In den 1980er Jahren war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investmentfonds der Fidelity Magellan Fonds (WKN:A0HM1B). Dieser wurde von Peter Lynch geleitet, der zu den besten Investoren aller Zeiten zählt. Wie gut war Herr Lynch? Nun, von 1977 bis 1990 wuchs der Nettoinventarwert des Magellan-Fonds im Jahresdurchschnitt um etwa 29 % - fast doppelt so schnell wie ein S&P-500-Indexfonds. Es ist für jeden Anleger schwierig, in einem einzigen Jahr einen Gewinn von 29 % zu erzielen, und im Durchschnitt ...

