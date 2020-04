Wien (ots) - Österreichs jährlicher Branchentreff "Sport & Marke" findet am 11.Mai online statt. Im Fokus: Strategien in der Corona-Krise für den professionellen Sport, Veranstalter und Sponsoren.Der Profisport steht still. Das Sportbusiness wurde von der Pandemie kalt erwischt. Es geht um die Existenz vieler Sportanbieter, aber auch die Frage der Solidarität von Sponsoren in Abwägung ihrer eigenen wirtschaftlichen Zukunft. Für diese Krise gibt es keine Blaupause. Wer verharrt in der Schockstarre, wer wird aktiv und wie? Die ersten Antworten gibt der Web-Kongress "Sport & Marke". Das Treffen für Entscheider aus Sport und Wirtschaft wird online am 11. Mai stattfinden.Das Programm gibt einen Überblick und zeigt Chancen auf: Wie gehen Sponsoren und die Sportbranche mit der Situation um und was bedeuten das auch langfristig für den Sportmarkt? Es ist die Zeit von Social Media und Gaming. Welche Strategien und digitale Erlebnisse sind gefragt? eSport und Gaming etablieren sich als "Corona-Alternative". Welche Potentiale der Gaming-Hype und gezielte Online-Angebote in sich bergen, um Fans und Sponsoren in der Krise zu pflegen, ist eines der Kernthemen. Aber es soll auch über die akute Krisenzeit hinaus analysiert werden. Es stellt sich die zentrale Frage, welche Top-Events bei Absagen und ohne Planungssicherheit noch eine Zukunft haben. Infos: www.sport-marke.atWeb-Kongress SPORT & MARKE: Auswege aus der Corona-KriseDer Webkongress SPORT & MARKE richtet sich an Entscheider aus Unternehmen, Vereinen, Verbänden sowie Medien- und Marktforscher aus der DACH-Region. Über das detaillierte Programm informieren die Veranstalter ESB Marketing Netzwerk und Sport&Recht auf www.sport-marke.at. Onlineticket 149 € zzgl. MwSt.Datum: 11.05.2020Ort: Wien, ÖsterreichUrl: http://www.sport-marke.atPressekontakt:ESB Marketing Netzwerk,presse@esb-online.com, +41 (0) 71 223 78 82,www.sport-marke.atOriginal-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128667/4570466