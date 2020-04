FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs hat am Dienstag die Papiere von Eon belastet. Sie verloren im frühen Handel 1,8 Prozent auf 8,76 Euro, womit sie der zweitgrößte Verlierer im Dax waren hinter den Aktien von MTU . Seit Anfang des Monats pendelt der Kurs des Stromerzeugers und Netzbetreibers um die Marke von 8,80 Euro.



Vor allem in Großbritannien und Osteuropa drohten dem Konzern Einnahmeausfälle wegen der Corona-Krise, warnte Analyst Alberto Gandolfi. Dort hätten Regierungen jüngst bereits regulierend in den Strommarkt eingegriffen. Die ausbleibenden Erlöse dürften zwar wohl wieder aufgeholt werden, zunächst belasteten sie allerdings eine ohnehin schon von Schulden geprägte Bilanz. Er stufte die Aktien auf "Sell" ab./bek/mis

