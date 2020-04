In der Zeit des größten Pessimismus zu investieren, ist leichter gesagt, als getan. Denn es bedeutet, sich als einziger gegen den Markt zu stellen, gegen die Masse und zwar in einer Phase, in der man selbst emotional von Zweifeln und (Existenz-) Ängsten geplagt ist. Da muss man als Anleger schon charakterlich sehr gefestigt sein, um das aushalten zu können. Denn die Kurse steigen ja nicht sofort wieder an, nur weil man selbst gerade gekauft hat. Vielmehr fühlt sich jeder Kauf wie der berühmte Griff ins fallende Messer an. Und den sollte man doch unbedingt vermeiden, oder? Nun, das kommt drauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...