Der Immobilienkonzern Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) will an der geplanten Dividendenausschüttung festhalten, wie Unternehmenschef Rolf Buch in einem Interview mit der "Welt" (Samstagausgabe), mitteilte. "Ohne Not einen Dividendenvorschlag zurückzuziehen, würde dem Vertrauen schaden. Wir haben im Moment die Liquidität, die vorgeschlagene Dividende zu leisten. Es gibt keinen Grund den Vorschlag zu ändern, der ja auf dem Ergebnis 2019 basiert", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...