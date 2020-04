NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AB Inbev nach der angekündigten Halbierung der Schlussdividende für 2019 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe kein Liquiditätsproblem und werde nicht Pleite gehen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zugleich sei die zusammengestrichene Dividende im Zuge der Corona-Krise ein Signal der enormen Herausforderungen angesichts der Frage, wie und wie rasch AB Inbev seinen Verschuldungsgrad senken könne./ck/la



