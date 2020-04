LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 5,00 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Corona-Krise bringe Risiken für die Bilanzen von Banken mit sich, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Investmentbanken. Die Deutsche Bank sei hier im Branchenvergleich am wenigsten gut aufgestellt. 2020 und 2021 dürften hohe Verluste anfallen und erst 2022 die Gewinnschwelle erreicht werden./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 22:56 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

