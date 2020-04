Auch nach den Osterfeiertagen geht die Goldrallye weiter. Der Preis des Edelmetalls hat sich auf ein neues Allzeithoch hochgeschraubt - wenn auch nur in Euro.Am Dienstagmorgen wurde die Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London für 1727,09 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Ende 2012. In Euro gerechnet stieg die Notierung bis auf 1580,09 Euro und damit so hoch wie noch nie. Zuletzt ...

