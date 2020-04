GIGABYTE, renommierter Hersteller von High-End-Notebooks, freut sich heute bekanntzugeben, dass die Business-Notebooks für Kreative AERO 15 OLED und AERO 17 sowie die zwei Gaming-Notebooks AORUS 15G und AORUS 17X mit dem Red Dot Design Award 2020 ausgezeichnet wurden. Der Red Dot Design Award wird von einer 40-köpfigen Jury verliehen und würdigt außergewöhnliches Produktdesign. Bei der diesjährigen Verleihung gab es 6.500 eingetragene Produkte aus 60 Ländern.

Mit ihrem schmalen Rahmen, der X-Rite Pantone Farbkalibrierung, der Microsoft Azure KI und weiteren branchenführenden Technologien wurden die GIGABYTE-Notebooks bereits mit dem European Hardware Award für "Das beste Notebook" ausgezeichnet und erhielten zudem den Taiwan Excellence Award.

AORUS: innovatives Design und professionelles Gaming

Die AORUS-Notebooks sind schnell, leistungsstark und mit Bildschirmen ausgestattet, die eine hohe Bildwiederholrate ermöglichen. Eine mechanische Tastatur für Profispieler rundet das Gerät ab. Die neuen Gaming-Notebooks der AORUS-Reihe sind speziell für E-Sportler in Zusammenarbeit mit G2 Esports entwickelt worden. Das integrative Designkonzept von GIGABYTE war ein wichtiger Punkt für den Gewinn des Preises.

Das Produktdesign des AORUS 17X wurde stark von Sportwagen und Jets inspiriert. GIGABYTE war es wichtig, dass sich die Stärke und die Geschwindigkeit der Notebooks auch in ihrer Optik widerspiegeln. Die definierten Winkel und die RGB-LED-Leuchten, die ihr Licht von einem Ende zum anderen über das Gerät streuen, sind das Ergebnis der Design-Idee.

Das zweite Gaming-Notebook, das neue AORUS 15G, ist ein professionelles Gaming-Notebook für unterwegs: Trotz der serienmäßig implementierten mechanischen Tastatur und des großen Akkus mit langer Laufzeit ist das AORUS 15G deutlich leichter als vergleichbare Produkte. Das Design samt der Belüftungsöffnungen des AORUS 15G wurde ebenfalls von eleganten Sportwagen inspiriert. So wird ein Gefühl von Extremsport vermittelt und es entsteht ein Hauch von minimalistischer Moderne.

Designen, Coden, Zeichnen, Animieren, Schneiden, Rendern: AERO ist die erste Wahl für kreatives Arbeiten

Die Ästhetik der Notebooks für Kreativschaffende ist vor allem von Science-Fiction-Filmen inspiriert. So ist zum Beispiel das Vollaluminium-Gehäuse mit Nano-Imprint-Lithographie veredelt. "Die AERO-Notebooks haben unglaublich viele Nutzungsmöglichkeiten in Beruf und Freizeit. Denn mit langlebigen Akkus und starker Leistung, die nicht wegen Überhitzung gedrosselt werden muss, erfüllt die AERO-Reihe auch höchste Ansprüche", erklärt Steven Chen, VP des Mobile Business Center von GIGABYTE.

Die AERO-Serie ist in vielerlei Hinsicht ausgewogen, der bildende Künstler Rus Khasonov erstellt seine Videos mit dem AERO 15 OLED und findet: "Mit dem AERO-Notebook kann ich mit After Effects rendern und gleichzeitig Photoshop nutzen. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass ein so leichtes Notebook eine solche eine Leistung aufbringen kann

Alle Geräte der AERO-Serie, einschließlich der 15 OLED und AERO 17 mit FHD-Monitoren, sind ab dem 16. April erhältlich. Zudem sind sie mit NVIDIA Studio ausgestattet und ermöglichen dadurch kostenfreien Zugang zur Adobe Creative Cloud für drei Monate.

