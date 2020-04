LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 38 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Dominic Nash senkte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zwar seine Gewinnerwartungen für europäische Versorger wegen der Belastungen durch die Corona-Krise, da unter anderem der Stromverbrauch und damit auch die -preise sänken. Allerdings böten sich im Sektor zahlreiche Chancen nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen. RWE, Acciona und Iberdrola seien seine Favoriten unter den Erzeugern Erneuerbarer Energien. Snam, Eon und National Grid überzeugten am meisten bei regulierten Netzwerken und Centrica sowie Engie seien die interessantesten Restrukturierungsstorys./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

