FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie hat einen raschen Fahrplan für ein Wiederhochfahren der Wirtschaft in der Corona-Krise gefordert. Die Bundesregierung habe entschlossen gehandelt, um die akutesten wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern. "Aber wenn wir es nicht schaffen, schon bald den Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft stufenweise wieder aufzuheben, drohen erhebliche Konsequenzen für unsere Firmen", warnte Michael Ziesemer, Präsident des Branchenverbandes ZVEI, am Dienstag. Die Europäischen Union und die Mitgliedstaaten sollten ihr Vorgehen dabei koordinieren.



Laut einer ZVEI-Umfrage gehen bei mehr als der Hälfte der Firmen (55 Prozent) aktuell weniger Aufträge ein als vor Beginn der Krise. Weitere 26 Prozent berichteten von einem regelrechten Einbruch bei den Bestellungen. An der Befragung beteiligten sich 128 Firmen, die für knapp ein Viertel des Branchenumsatzes stehen. Die Unternehmen erwarten den Angaben zufolge einen Umsatzrückgang von durchschnittlich 14 Prozent.



Rund 60 Prozent fürchteten eine dauerhafte Schädigung von Produktions- und Lieferketten und rund 70 Prozent erwarteten die Streichung von Investitionen, sollte der Exit zu spät eingeleitet werden. Es sei wichtig, den stufenweisen Wiederhochlauf der vernetzten Wirtschaft jetzt zu planen, mahnte Ziesemer./mar/DP/fba